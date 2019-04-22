Мария Мотузная тоскует по маме и друзьям и мечтает вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-22T10:29:46+03:00

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Бывшая "экстремистка" из Барнаула Мария Мотузная скучает по родному городу, маме, друзьям, поэтому не исключает, что в скором времени вернется в Россию.

Напомним, сейчас девушка находится в Литве. В другую страну Мария уехала, когда против нее возбудили уголовное дело по экстремистской статье за картинки "Вконтакте". В соцсетях она пишет, что в Литве все отлично: есть жилье, работа, она чувствует себя в полной безопасности. Тем не менее, ей хочется на родину.

"…я не могу передать глубину своей тоски и одиночества... пытаюсь себя заставить встать и прожить еще один день. Здесь все чужое, я до слез скучаю по маме и друзьям, потому что я не смогла адаптироваться в Европе, потому что я люблю Россию, как оказалось …" - делится Мария переживаниями с подписчиками.

Между тем, по словам девушки, она совершенно не изменила своим убеждениям, но хочет их придерживаться дома, а не издалека. И ее все чаще посещают мысли о том, чтобы вернуться в Россию.

"Правы были те люди, которые говорили, что в эмиграции бывает душевно гораздо тяжелее, чем когда-либо еще", - отмечает Мария.

Между тем, девушка боится возвращения, так предполагает, что ей повторно предъявят какие-либо обвинения, пишет МК на Алтае.

Напомним, Мотузную обвиняли по 228 статье УК РФ (экстремизм и оскорбление чувств верующих). Пока длились судебные разбирательства, Владимир Путин подписал указ о декриминализации этой статьи, и дело Марии прекратили.

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«Картинка №12: Иисус говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек некуда девать уже ***** [блин] ***** [отвалите]» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU