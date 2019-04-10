2019-04-10T09:20:22+03:00
Общество

Вдова Валерия Золотухина пожелала, чтобы ее похоронили рядом с сыном

БОРЗОВ Денис
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Тамара ЗолотухинаТамара ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ
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Вдову Валерия Золотухина Тамару похоронили на Расторгуевском кладбище в Московской области рядом с сыном Сергеем. Об этом сообщил друг семьи Валерий Кирьянов.

– Это решалось заранее, и место там приобрели, и организовали все в кругу семьи, чтобы все было тихо, спокойно и без суеты. Так пожелала сама Тамара, я ее понимаю, и считаю, что это правильное решение. К тому же, там в часовне священником служит сын Валерия от первого брака, Денис Золотухин, - рассказал Валерий Кирьянов.

Сергей был барабанщиком группы «Мертвые Дельфины». Он покончил с собой в 2007 году в возрасте 27 лет. Причины поступка неизвестны до сих пор.

Напомним, похороны законной жены известного актера из Алтайского края Валерия Золотухина прошли 9 апреля. Тамара Владимировна ушла из жизни 6 апреля после продолжительной болезни (у нее был рак). Организацией похорон занималась дочь вдовы от другого брака, Екатерина.

Валерий Сергеевич умер 30 марта 2013 года от раковой опухоли мозга. Его похоронили на малой родине – в селе Быстрый Исток Алтайского края во дворе храма, который был построен на средства актера.

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Тамаре было 70 лет. Она пережила мужа на 6 лет. Скрипачка и известный актер Валерий поженились в 1978 году. Для Золотухина это был второй брак, в котором у пары родился сын Сергей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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