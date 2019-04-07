Умерла вдова Валерия Золотухина

6 апреля скончалась вдова Валерия Золотухина. Одной из первых об этом сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади. На своей странице в Facebook Рената написала:

- Умерла Тамара Золотухина. Царствие Небесное, вечная память. Помолитесь по возможности.

Друг семьи Виталий Кирьянов в одном из барнаульских пабликов отметил:

- Рак. Но на этой неделе пару раз разговаривал. Держалась.

Тамара ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ

Пережила мужа на 6 лет

Тамаре Золотухиной было 70 лет. Она пережила мужа на 6 лет. Скрипачка и известный актер Валерий поженились в 1978 году. Для Золотухина это был второй брак, в котором у пары родился сын Сергей. В последние годы своей жизни Валерий жил в гражданском браке с актрисой Ириной Линдт, но официально не расторгал брака с Тамарой.

Золотухин скончался в 2013 году, в последний путь на Алтае его провожали обе его любимые женщины – официальная вдова Тамара Владимировна и последняя возлюбленная Ирина.

- Бедная Тамара, но сильная, красивая и мужественная была! И потеряла сына и любимого! Я её очень любила и Валерий Золотухин до конца был её мужем! Очень считался с её вкусом и мнением! Теперь они все вместе! Вечная память! – написала в комментариях к посту Сотриарди народная артистка России Светлана Врагова.

- Ушла на небеса к любимому вдова и жена Валерия Сергеевича Золотухина - гордая и прекрасная Тамара Владимировна, - написала у себя на страничке Татьяна Козицина, экс-директор Молодежного театра Алтая (именно этому театру было присвоено имя народного артиста России Валерия Золотухина).

Светлана Корелова, журналист, идейный вдохновитель проекта «Эхо алтайского фестиваля», посвященного памяти Михаила Евдокимова, которая также часто бывает на Алтае, узнав о смерти вдовы, выставила очень проникновенный комментарий:

- Это уже… Господи! Не могу больше плакать. ЭПИДЕМИЯ СМЕРТИ... ТАМАРОЧКА... Царствие небесное. Передай нашим деткам.

- Как раз сегодня ночью я перелистывал книги В.С (Валерия Сергеевича- прим.авт). в поисках информации для своей книги, не все нашёл, и подумал: нужно на днях позвонить Тамаре...Она была замечательная дама. Стойко переносила удары судьбы — от измен мужа до самоубийства сына Серёжи..., - написал к себя на страничке Влад Васюхин, поэт, драматург, публицист.

Тамара часто бывала на Алтае

Тамара Золотухина никогда не скрывала, что любила бывать на малой родине мужа – в Алтайском крае. Особенно в последние годы, так как именно здесь, в селе Быстрый Исток похоронен Валерий Золотухин. В год его кончины она приезжала несколько раз – то на могилку, то чтобы лично ознакомиться с эскизами мемориальной зоны в память о Валерии Золотухине.

Да и в последующие годы, когда проводились памятные события в честь Валерия Сергеевича, Тамара их никогда не пропускала. Так, в 2014 году приезжала на закрытие I Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, где вручали премии имени Золотухина самым талантливым театральным деятелям. В 2016 году была на праздновании 75-летия Валерия Золотухина. Тогда официально открыли мемориальную доску на здании Молодежного театра Алтая, провели памятный вечер в честь знаменитого актера. Также в селе Быстрый Исток открыли мемориальный музей Золотухина и культурно-досуговый центр.

Золотухина на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

В один из своих последних визитов на Алтай Тамара сказала:

- Я бесконечно благодарна землякам Валерия Сергеевича за любовь и память к нему. Здесь, на Алтае ее тоже будут любить и помнить. Как верную жену Валерия Золотухина. Как маленькую, но сильную и мужественную женщину. Как ту, которая сумела сохранить любовь до последнего вздоха…. Покойся с миром.

Валерий и Тамара ЗолотухиныФото: Олег УКЛАДОВ

Тамара ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ

Тамара ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ

На похоронах ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ

Похороны Валерия ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ

Тамара ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ

Тамара ЗолотухинаФото: Олег УКЛАДОВ