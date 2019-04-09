В Москве прошли похороны вдовы Валерия Золотухина

9 апреля состоялись похороны вдовы Валерия Золотухина. Тамара Владимировна умерла 6 апреля, на 71-м году жизни, пережив мужа на шесть лет.

Законную супругу Золотухина похоронили в Москве на Расторгуевском кладбище. Организацией прощальной церемонии занималась ее дочь Екатерина. У Тамары была непростая судьба – она пережила самоубийство сына и уход мужа из семьи. Но официально они с Валерием Сергеевичем не разводились и поддерживали связь, так что в 2013 году, несмотря на то, что артист состоял в гражданском браке с Ириной Линдт, обе женщины провожали его в последний путь.

- Я познакомился с Тамарой еще очень давно, в начале 90-х, - рассказывает близкий друг актера из алтайского села Быстрый Исток Виталий Кирьянов, - пара тогда ютилась еще в своей первой квартире на улице Профсоюзной в Москве, у них рос сын и на тот момент все было хорошо. Спустя годы Валерий Сергеевич часто приезжал ко мне в гости, иногда даже жил неделями. Он всегда первым делом звонил в Москву и докладывал Тамаре, как добрался, как дела. Когда появились мобильные телефоны, их разговоры становились куда дольше. А уже после 2013 года, когда Валерий Сергеевич скончался, она всегда останавливалась у меня, когда приезжала на его могилу. Несмотря на то, что у Тамары уже давно был рак, осенью 2018 года ей стало лучше, она планировала прилететь на день рождения мужа в этом году, 21 июня. Еще неделю назад мы созванивались, я рассказывал, как прошел день памяти Валерия Сергеевича – 30 марта, она сказала, что плохо себя чувствует и практически не ест. За сутки до ее ухода из жизни мы тоже с ней разговаривали, я старался поддержать ее морально. Дочь оставалась с ней до самого конца.

Тамара Владимировна до последнего поддерживала память о муже, не пропускала ни одного фестиваля, ни одной важной даты с момента ухода Валерия Сергеевича. Три года назад, на праздновании 75-летия актера, она поблагодарила жителей Алтайского края за открытие мемориальной доски знаменитому актеру на здании Молодежного театра Алтая.