Новое здание прокуратуры может не появиться в центре Барнаула?

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-20T13:13:26+03:00

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Вчера в Барнауле начали сносить старинную усадьбу на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического. Там планируют построить новое восьмиэтажное здание прокуратуры.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», которая выступает против сноса, направила в Алтайохранкультуру официальное заявление на включение исторического здания в перечень выявленных объектов культурного наследия. Ранее усадьба обладала статусом памятника, но по неизвестным причинам была лишена государственной охраны в 2006 году.

- Сохранившаяся усадьба представляет большую историко-культурную ценность. Во время пожара 2 мая 1917 года и последующие десятилетия абсолютное большинство дореволюционных городских усадеб Барнаула исчезло. Флигель, снос которого уже начат, является её неотъемлемой частью, - рассказал «Комсомолке» представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Как выяснил барнаульский краевед, кандидат исторических наук Данил Дегтярёв, усадьба Михайлова построена в 1908 году и представляет собой типичный образец городской усадьбы начала XX века. До наших дней она сохранилась почти в неизменном виде, в том числе ажурная деревянная резьба, что для кирпичных жилых домов является редкостью, и архитектурные элементы на стенах и над окнами.

Таким образом, если усадьбе вновь присвоят статус памятника, то его сносить не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU