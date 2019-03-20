2019-03-20T13:13:26+03:00
Общество

Новое здание прокуратуры может не появиться в центре Барнаула?

Старинной усадьбе вновь могут присвоить статус памятника
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото предоставлено: Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».Фото предоставлено: Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».
Изменить размер текста:

Вчера в Барнауле начали сносить старинную усадьбу на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического. Там планируют построить новое восьмиэтажное здание прокуратуры.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», которая выступает против сноса, направила в Алтайохранкультуру официальное заявление на включение исторического здания в перечень выявленных объектов культурного наследия. Ранее усадьба обладала статусом памятника, но по неизвестным причинам была лишена государственной охраны в 2006 году.

- Сохранившаяся усадьба представляет большую историко-культурную ценность. Во время пожара 2 мая 1917 года и последующие десятилетия абсолютное большинство дореволюционных городских усадеб Барнаула исчезло. Флигель, снос которого уже начат, является её неотъемлемой частью, - рассказал «Комсомолке» представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Как выяснил барнаульский краевед, кандидат исторических наук Данил Дегтярёв, усадьба Михайлова построена в 1908 году и представляет собой типичный образец городской усадьбы начала XX века. До наших дней она сохранилась почти в неизменном виде, в том числе ажурная деревянная резьба, что для кирпичных жилых домов является редкостью, и архитектурные элементы на стенах и над окнами.

Таким образом, если усадьбе вновь присвоят статус памятника, то его сносить не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная России по гребле будет тренироваться в Барнауле
«Вимм-Билль-Данн» пожаловался на барнаульский йогурт «Молочная сказка»
Будущее парка «Изумрудный» обсудили депутаты, администрация и общественность
Замглавы Рубцовска покидает свой пост
Заседание по делу о скандальной пивной этикетке отложили на неделю
20-летний барнаулец украл из магазина леггинсы и кофту
Ансамбль «Алтай» выступит на сцене Кремлевского Дворца
Иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование Навруза
Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»
В алтайском селе в очередной раз отравили бездомную собаку
В Алтайском крае запустили конкурс-проект для молодежи «Ты в политике!»
Барнаульский пивзавод посетили слушатели Президентской программы
АлтГТУ приглашает школьников на День открытых дверей
Алтайская радиоветлаборатория исследует химический состав меда
Внимание: В Барнауле разыскивается насильник
Общественный совет проекта «Чистая страна» сформируют в Алтайском крае
До четырех полос расширят десятикилометровый участок Чуйского тракта
Барнаулец тайком вынес из магазина две бутылки виски
Индексация пенсий коснется 70 тысяч жителей Алтайского края
В центре Барнаула появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД
Жительница Бийска поссорилась с матерью и зарезала ее
В Барнауле начали сносить старую усадьбу для нового здания прокуратуры
В Крутихинском районе может появиться новая школа
Житель Барнаула обнаружил теплотрассу без изоляции, которая отапливает лес