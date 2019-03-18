2019-03-18T04:43:53+03:00
Общество

Новое здание прокуратуры может осложнить жизнь барнаульцев

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Новое здание прокуратуры может осложнить жизнь барнаульцев Фото: городское сообщество "Шпиль"Новое здание прокуратуры может осложнить жизнь барнаульцев Фото: городское сообщество "Шпиль"
Изменить размер текста:

В Барнауле продолжают обсуждать перспективу строительства нового здания прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской. Некоторые относятся к этому проекту крайне негативно.

Известно, что новое здание прокуратуры хотят построить на месте усадьбы купца Михайлова.

— Вообще, страшное место ожидается. Сейчас с налоговой тут ужас, даже скверы под парковку повозок уходят, — написал Игорь Янцен в барнаульском городском сообществе «Шпиль».

— Согласен, логистический предел в этом участке города уже есть. После ввода жилого здания, а через пару тройку лет здания прокуратуры будет коллапс, — прокомментировал этот пост Евгений Носенко.

— Какие два три года? Там сейчас уже тесно. Проехать сложно, припарковаться у налоговой не всегда удается. С вводом ещё одного административного монстра ситуация просто станет катострофической. Интересно, а в прокуратуре осознают эту проблему? — добавил Руслан Репкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 1200 жителей Алтайского края пострадали от бродячих собак за 2 года
Семиэтажную поликлинику построят в Барнауле
Первые цветы ветреницы и медуницы распустились на Алтае
Школьник угрожал однокласснику расправой, если тот не принесет ему деньги
Больше сотни щеглов пытались перевезти за границу Алтайского края
В Барнауле пропал 22-летний парень
Три маршрутки столкнулись в Барнауле
Один - серый, другой - белый: В зоопарке Барнаула родились два козлика
Барнаульцы жалуются на свалку в лесу
Зарплата жителей Алтайского края в январе 2019-го рухнула на 25%
Волейболисты «Университета» на выезде обыграли «Трансгаз Ставрополь»
17 марта пройдет 50-километровый марафон «Черемное – Барнаул»
В Славгороде эвакуировали жителей пятиэтажки
В Алтайском крае работают только две ледовые переправы