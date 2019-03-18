Новое здание прокуратуры может осложнить жизнь барнаульцев

СЕГОДНЯ 04:43 2019-03-18T04:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле продолжают обсуждать перспективу строительства нового здания прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской. Некоторые относятся к этому проекту крайне негативно.

Известно, что новое здание прокуратуры хотят построить на месте усадьбы купца Михайлова.

— Вообще, страшное место ожидается. Сейчас с налоговой тут ужас, даже скверы под парковку повозок уходят, — написал Игорь Янцен в барнаульском городском сообществе «Шпиль».

— Согласен, логистический предел в этом участке города уже есть. После ввода жилого здания, а через пару тройку лет здания прокуратуры будет коллапс, — прокомментировал этот пост Евгений Носенко.

— Какие два три года? Там сейчас уже тесно. Проехать сложно, припарковаться у налоговой не всегда удается. С вводом ещё одного административного монстра ситуация просто станет катострофической. Интересно, а в прокуратуре осознают эту проблему? — добавил Руслан Репкин.

ИСТОЧНИК KP.RU