Легковушка столкнулась с фурой в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-14T08:54:57+03:00

ДТП на улице Партизанской (фото: со страницы vk.com/incident22) Фото: Анна СЕМИНА

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Поздно вечером 13 марта в Барнауле произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля.

Как рассказывают в городской ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Партизанской, в районе дома №220.

- Столкнулись легковой автомобиль и грузовик DAF FT с прицепом Кроне, - говорят в ведомстве.

Авария произошла примерно в 23.40 по местному времени. В результате столкновения, травмы получил 24-летний водитель «ВАЗа». Ему потребовалась госпитализация. Помимо этого повреждения заработали три пассажирки: две девушки 19 лет и одна – 20-ти. Все они также попали в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU