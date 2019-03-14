Легковушка столкнулась с фурой в Барнауле
Поздно вечером 13 марта в Барнауле произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля.
Как рассказывают в городской ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Партизанской, в районе дома №220.
- Столкнулись легковой автомобиль и грузовик DAF FT с прицепом Кроне, - говорят в ведомстве.
Авария произошла примерно в 23.40 по местному времени. В результате столкновения, травмы получил 24-летний водитель «ВАЗа». Ему потребовалась госпитализация. Помимо этого повреждения заработали три пассажирки: две девушки 19 лет и одна – 20-ти. Все они также попали в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU