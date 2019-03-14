Молодая жительница Барнаула сама задержала угонщика автомобиля

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-14T08:06:05+03:00

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24-летняя жительница Барнаула заметила, как неизвестный мужчина пытается угнать автомобиль ее сожителя. Девушка не растерялась и сама решила вмешаться в ситуацию. В итоге ей удалось задержать угонщика.

Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин, в ходе дознания было установлено, что житель Барнаула под воздействием алкоголя решил прогуляться в парке. По пути он увидел припаркованный отечественный автомобиль. Злоумышленнику удалось открыть машину, но вот завести ее у него не получалось. Тогда он начал толкать автомобиль и укатил его на несколько метров. В этот момент к нему и подбежала девушку. Ей самостоятельно удалось задержать угонщика и передать его в руки сотрудников полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU