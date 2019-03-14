Дорожники Алтайского края готовятся к паводку

СЕГОДНЯ 05:13 2019-03-14T05:13:50+03:00

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Алтайские дорожники готовятся к предстоящему весеннему паводку. В настоящее время они проверяют состояние дорог и мостов перед пропуском ледохода.

Подготовка находится под контролем краевых властей. Представители профильных ведомств совершают выезды во все районы. Во время этих визитов они оценивают качество работ дорожников и своевременность их выполнения. 12марта в Шелаболихинском районе побывал министр транспорта региона Александр Дементьев

- Дорожники выполняют работы по очистке русел рек, раскрытию водопропускных труб и устройству водоотводов. Это позволит предотвратить накопление воды, которое приводит к разрушению дорог и искусственных сооружений. Работы проводятся по всему краю, - отметил он. По словам министра, подготовку краевых дорог к паводку проведут в течение месяца.

Для того чтобы талые воды беспрепятственно проходили, очищают обочины и трубы. Помимо этого есть запас крупнообломочных материалов – скального грунта, щебня.

- Задействована вся необходимая техника, - добавляет заместитель начальника Центрального ДСУ по ремонту и содержанию дорог Дмитрий Эйхлер.

ИСТОЧНИК KP.RU