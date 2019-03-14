2019-03-14T08:13:49+03:00
Общество

В Барнауле начали ремонтировать дороги

Дарья САВЕНКО
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Методом холодного асфальта начали ремонтировать дороги Барнаула.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, технология заключается в подготовке участка для асфальтирования, его обезвоживании, обработке битумом, заполнении участка холодным асфальтом, его уплотнении. Такое покрытие отличается прочностью и долговечностью. На одном участке дорожники работают около трех часов, после чего магистраль сразу доступна для проезда автомобилей.

Таким методом планируется отремонтировать 25 участков на проспектах Ленина и Космонавтов, Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Северо-Западной, Челюскинцев и Власихинской. Это места, где необходимо срочно устранить ямы на дорогах и обеспечить безопасность для автопотока.

Ремонт с применением горячего асфальта начнется, когда дороги высохнут, а среднесуточная температура воздуха будет выше пяти градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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