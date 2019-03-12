2019-03-12T08:39:11+03:00
Общество

Движение по Старому мосту ограничат в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В Барнауле в среду, 13 марта, ограничат движение транспорта по Старому (коммунальному) мосту.

Это связано с локальными ремонтными работами. Как сообщают в Упрдор «Алтай», ограничения будут действовать с 11 утра до 16 часов по местному времени. В это время перекроют движение транспорта по полосе с направлением из Новоалтайска в Барнаул.

- При этом полоса движения из Барнаула в Новоалтайск будет открыта для проезда транспорта, - сообщают в ведомстве.

За безопасностью движения будут следить экипажи Госавтоинспекции. В Упрдор «Алтай» просят с понимаем отнестись к ситуации и при планировании закладывать дополнительное время для перестроения маршрута.

Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчерской службы: 8-(3852) 63-14-59.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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