2019-03-11T12:43:38+03:00
Общество

Почти на три недели в Барнауле перекроют несколько улиц

Юлия ЕВГРАФОВА
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С 3 по 23 апреля на некоторых участках в Барнауле будут проводить ремонтные работы на тепловой сети. В связи с чем на этот промежуток времени перекроют улицы Володарскую и Парижской коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Городская администрация призывает водителей заранее планировать свой маршрут и быть крайне внимательными на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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