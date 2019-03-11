Почти на три недели в Барнауле перекроют несколько улиц
С 3 по 23 апреля на некоторых участках в Барнауле будут проводить ремонтные работы на тепловой сети. В связи с чем на этот промежуток времени перекроют улицы Володарскую и Парижской коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Городская администрация призывает водителей заранее планировать свой маршрут и быть крайне внимательными на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU