Барнаул встал в восьмибалльных пробках утром 12 марта

СЕГОДНЯ 04:48 2019-03-12T04:52:27+03:00

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Утром во вторник, 12 марта, Барнаул встал в восьмибалльных пробках. Они вызваны снегопадом, который идет в краевой столице с раннего утра.

Так, серьезный затор образовался на Павловском тракте от улицы Малахова до улицы Фурманова. На последний также машины практически не едут. Затруднено движение по улице Советской Армии от улицы Минской до проспекта Строителей.

Также пробка сейчас на Змеиногорском тракте – около онкологического диспансера «Надежда» в сторону центра произошло дорожно-транспортное происшествие.

Едва едут машины по улице Северо-Западной от улицы Кузнечной до Ленина, а также на проспекте от улицы Северо-Западной до моста на Новом рынке.

Заторы также образовались около ТРЦ «Арена» и ТЦ «Волна», по улице Кутузова, рядом с гостиницей «Барнаул», на проспекте Калинина перед площадью Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU