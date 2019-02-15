Водоканал Барнаула проведет крупную реставрацию сетей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-15T13:15:10+03:00

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Барнаульский водоканал планирует увеличить финансирование на реконструкцию сетей. В 2019 году на масштабные работы предполагают направить 474 млн рублей, что на 26% больше чем в 2018-м. Об этом сообщил Дмитрий Масловский, гендиректор компании «Росводоканал Барнаул» на пресс-конференции.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в планы на 2019 год также входит строительство восьмого и восемнадцатого дублирующих коллекторов, один из которых значительно облегчит работу старой канализационной сети в центре города и даст возможность продолжить застройку.

Водоканал уже реализовал ряд решений, снижающих нагрузку на сети – заменил оборудование, установил современные насосы и новые клапаны регулирования давления в сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU