Барнаулу требуется 3,4 млрд рублей на ремонт городского водопровода

Год для барнаульских коммунальщиков начался сложно – из-за морозов то и дело лопаются трубы. В конце января прорвало трубу на Малахова, в районе Павловского тракта разверзся настоящий коммунальный "океан". Оказалось, там лопнул чугунный водопровод.

- Порыв на Малахова был экстраординарным, было большое количество отключений. В последний раз такое происходило в 2013 году, - напомнил гендиректор барнаульского Водоканала Дмитрий Масловский.

Кстати, большинство резонансных аварий – это порывы на чугуне. Этот материал служит долго, но трубы, когда приходит срок, лопаются по шву или по большому диаметру. При авариях на других трубах для жителей это практически незаметно – на трубу ставят хомут, зачастую без отключения воды. Но срок службы у таких труб меньше.

По словам Дмитрия Масловского, порывы на водопроводе происходят из-за износа сети. Сейчас он составляет 57%, но это усредненные данные - в городе есть участки с почти полностью новыми коммуникациями, а есть участки, где трубы уже изжили свой срок. Чтобы заметно снизить аварийность на водопроводных и канализационных сетях в Барнауле, потребуется порядка 3,4 млрд рублей.

- Это позволит кардинально переломить ситуацию с устаревшими сетями в городе. Этих денег хватит, чтобы заменить 230 км сетей. Сейчас мы перекладываем около 10 км сетей в год, а надо 30-40 км, чтобы переломить тенденцию старения. Проблема в том, что это очень дорого. Делать это своими силами, значит, понадобилось бы увеличить тарифы на воду на 59%, а на водоотведение более чем на 70%, поэтому нужна поддержка, - говорит Дмитрий Масловский.

Несмотря на износ сетей, с 2006 года в городе снизилось количество аварии на сетях водоканала почти в два раза – в прошлом году произошло 484 аварии.