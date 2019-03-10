Водитель грузовика насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-10T06:41:16+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 10 марта на Павловском тракте под Барнаулом, возле поселка Ново-Михайловка.

По данным Госавтоинспекции Барнаула, около двух часов ночи 41-летний мужчина за рулем грузового авто МАЗ с прицепом сбил пешехода.

- Пешеход 1989 года рождения переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия, - рассказали в ГИБДД.

Отметим, что это второе серьезное ДТП за минувшую ночь на Павловском тракте. Как ранее сообщала "Комсомолка", еще одно произошло на пересечении с улицей Попова. Нетрезвый мужчина на "Тойоте Королла" выехала не встречку и врезался в "Тойоту Надия", а та в "Тойоту Ист".

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ИСТОЧНИК KP.RU