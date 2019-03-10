2019-03-10T05:11:31+03:00
Происшествия

Массовое ДТП устроил нетрезвый водитель ночью в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Барнаул 22"Скриншот с паблика "Барнаул 22"
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ДТП с участием трех «Тойот» произошло ночью 10 марта на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле.

По данным городской Госавтоинспекции, «Тойота Королла» выехала не встречную полосу и врезалась в «Тойоту Надия», а та, в свою очередь, в «Тойоту Ист».

Участники паблика "Барнаул 22" сообщили об одном погибшем. Но в ГИБДД информацию не подтвердили. По данным ведомства, в аварии пострадали трое человек:

- Это водитель 1979 года рождения и два пассажира «Тойоты Короллы»: 12-летняя девочка и молодой человек 1997 года рождения. Девочку госпитализировали, а мужчинам оказана медпомощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В других авто пострадавших нет. Водитель «Короллы» был в состоянии опьянения, отмечают "Вести Алтай" со ссылкой на ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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