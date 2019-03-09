Иномарка врезалась в столб в Барнауле после побега от ДПС
Накануне вечером, 8 марта, в Барнауле произошло очередное ДТП. На этот раз водитель иномарки пытался скрыться от наряда ДПС, но машина вылетела с дороги и врезалась в столб.
Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась в сообществе «Barnaul 22». Известно, что все произошло в районе пересечения улиц Эмили Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии. О возможных пострадавших не сообщается. Также нет информации, в каком состоянии находился за рулем водитель иномарки.
Горожане активно оставляют свои комментарии под сообщением об этом ДТП.
– Вы если себя не жалеете, вы тогда хоть людей вокруг вас пожалейте, и родных и близких, благо никого не сбил, – написал Александр Максимов.
– Опять на этом повороте. Тогда «шестерка» уходила, этот поворот не проехала, теперь этот.... правда с «шестёркой» все печальнее было, – добавил Алексей Печерский.
ИСТОЧНИК KP.RU