СЕГОДНЯ 04:57 2019-03-09T04:57:03+03:00

Иномарка врезалась в столб в Барнауле после побега от ДПС Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

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Накануне вечером, 8 марта, в Барнауле произошло очередное ДТП. На этот раз водитель иномарки пытался скрыться от наряда ДПС, но машина вылетела с дороги и врезалась в столб.

Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась в сообществе «Barnaul 22». Известно, что все произошло в районе пересечения улиц Эмили Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии. О возможных пострадавших не сообщается. Также нет информации, в каком состоянии находился за рулем водитель иномарки.

Горожане активно оставляют свои комментарии под сообщением об этом ДТП.

– Вы если себя не жалеете, вы тогда хоть людей вокруг вас пожалейте, и родных и близких, благо никого не сбил, – написал Александр Максимов.

– Опять на этом повороте. Тогда «шестерка» уходила, этот поворот не проехала, теперь этот.... правда с «шестёркой» все печальнее было, – добавил Алексей Печерский.

ИСТОЧНИК KP.RU