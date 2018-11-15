Главного алтайского борца с коррупцией подозревают во взятке

В Барнауле задержали главного алтайского борца с коррупцией – начальника краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Вадима Надвоцкого. Об этом сообщает Altapress со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

- Высокопоставленного полицейского задержали 15 ноября по подозрению в получении взятки. Другие подробности пока неизвестны, - пишет издание.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю от комментариев отказались.

Известно, что 46-летний полковник полиции Вадим Надвоцкий пришел работать в органы в 1992 году младшим уполномоченным подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. В 2001 году его назначили заместителем начальника регионального УБЭП. Через пять лет его утвердили в должности начальника УБЭП по Алтайскому краю.

- Наша задача — отработать полученную информацию, пресечь противоправную деятельность, задержать того или иного гражданина, — объяснял ранее специфику работы управления Вадим Надвоцкий.

В частности, оно занималось коррупцией в территориальном управлении Росимущества, делом холдинга «Изумрудная страна» и другими.

Читайте также:

Алтайскому бизнесмену Евгению Рыжаку суд назначил 20 млн рублей штрафа

Напомним, в мае этого года Евгения Рыжака арестовали и предъявили обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ. Проще говоря – он предложил должностному лицу (приставу-исполнителю) взятку (подробнее)