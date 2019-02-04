Почему на Алтае теряются люди

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-04T09:42:00+03:00

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Практически каждую неделю в Алтайском крае пропадают люди. В декабре минувшего года без вести исчезли двое человек, а с начала этого года - четверо. Но в целом процент ненайденных все же крайне мал.

Действительно ли в крае стало пропадать больше людей?.Видео: "Наши новости"

Один из пропавших - 35-летний Алексей Рябцев из Новоалтайска. Приехал погостить к маме из Петербурга (не так давно перебрался туда с женой), а вечером 12 декабря исчез. С собой у него было только немного денег и ключи. В последний раз Алексея видели в районе ВРЗ.

Также сейчас волонтёры ищут Илью Албатовского и Андрея Казазаева, обоим по 18 лет. Илья пропал сразу после Нового года, 2 января, а Андрей – 10 января. До сих пор о них ничего не известно.

Впрочем, в большинстве пропавшие люди все же находятся (если в ситуации нет криминального характера).

- Есть люди, которые злоупотребляют спиртным, для которых уйти из дома - это нормально. Кто-то уезжает на заработки, у кого-то произошёл конфликт и он решил оборвать отношения, – рассказывает Ольга Чеснокова, сташий помощник руководителя СУСК по краю.

Причиной исчезновения подростков, в основном, становится самовольный уход из дома. Это происходит из-за банальных семейных конфликтов и недопонимания. Выясняется, что родители абсолютно не знают своего ребенка. По словам детского психолога Анны Паутовой, подросток протестует против чего-то или боится потревожить родителей, огорчить их, боится наказания. Таких ситуаций можно избежать, если родители будут прислушиваться к детям, а те полагаться на их поддержку.

- Погрузитесь в мир своего ребенка настолько, насколько он вас туда пустит. Конечно, не в сапогах по белому ковру, но постарайтесь сблизиться, - советует психолог.

Тем не менее, в регионе все еще остаются не найденными несколько десятков человек. И искать их должны до результата, передают "Наши новости".

ИСТОЧНИК KP.RU