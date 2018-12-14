2018-12-14T12:10:18+03:00
Происшествия

Жителей Алтайского края просят помочь в поисках Алексея Рябцева

Дарья САВЕНКО
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Алексей РябцевАлексей РябцевФото: предоставлено пресс-службой
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Жителей Барнаула и Алтайского края просят помочь в поисках 35-летнего Алексея Рябцева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, Алексей пропал в городе Новоалтайске 13 декабря и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Его рост 173 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синею куртку, синие джинсы, коричневые ботинки и черную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Рябцева или обстоятельствах его исчезновения, убедительно просят сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 02, 020, 112.

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