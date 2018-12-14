2018-12-14T12:10:18+03:00
Происшествия

Жителей Алтайского края просят помочь в поисках Алексея Рябцева

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Алексей РябцевАлексей РябцевФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Жителей Барнаула и Алтайского края просят помочь в поисках 35-летнего Алексея Рябцева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, Алексей пропал в городе Новоалтайске 13 декабря и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Его рост 173 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синею куртку, синие джинсы, коричневые ботинки и черную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Рябцева или обстоятельствах его исчезновения, убедительно просят сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 02, 020, 112.

Читайте также

В Бийске пропал парень

В Бийске пропал 20-летний Никита Писаренко. Он ушел из дома в понедельник, 19 ноября, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», парень был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные ботинки и синюю шапку (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт