Жителей Алтайского края просят помочь в поисках Алексея Рябцева

14 Дек. 12:10 2018-12-14T12:10:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Барнаула и Алтайского края просят помочь в поисках 35-летнего Алексея Рябцева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, Алексей пропал в городе Новоалтайске 13 декабря и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Его рост 173 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синею куртку, синие джинсы, коричневые ботинки и черную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Рябцева или обстоятельствах его исчезновения, убедительно просят сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 02, 020, 112.

Читайте также

В Бийске пропал парень

В Бийске пропал 20-летний Никита Писаренко. Он ушел из дома в понедельник, 19 ноября, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», парень был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные ботинки и синюю шапку (подробнее).