В Барнауле уже неделю ищут пропавшего парня

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:47:01+03:00

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Уже неделю в Барнауле ищут 18-летнего Илью Албатовского. Парень ушел из дома 2 января 2019 года и до сих пор неизвестно, что с ним и где он находится.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», рост Ильи 174 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, полосатый свитер, черные штаны, черные ботинки, синюю шапку-ушанку. С собой у него был черный рюкзак.

В социальных сетях под ориентировками пишут о том, что у парня проблемы с сердцем.

Если вы видели его, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Тем временем, продолжается поиск 35-летнего Алексея Рябцева из Новоалтайска. Вечером 12 декабря 2018 года он вышел прогуляться в районе ТРЦ «PARK» и «АЛЬФА». С собой у него были ключи и немного наличных. Последняя известная точка, где был Алексей – район ВРЗ. С того дня Рябцева больше никто не видел.