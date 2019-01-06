Несколько человек бесследно исчезли в Барнауле и Новоалтайске

Три человека – два мужчины и парень исчезли в Барнауле и Новоалтайске. Сейчас их разыскивают волонтеры и полиция, а социальные сети буквально засыпаны ориентировками.

Алексей Рябцев

Первый пропавший – 35-летний Алексей Анатольевич Рябцев из Новоалтайска. Вечером 12 декабря 2018 года он вышел прогуляться в районе ТРЦ «PARK» и «АЛЬФА». С собой у него были ключи и немного наличных. Последняя известная точка, где был Алексей – район ВРЗ. С того дня Рябцева больше никто не видел. Не исключено, что он мог поехать в Барнаул.

Алексей Рябцев мог поехать в Барнаул.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Появилась информация, что его встретили в аптеке в Санниково с подозрительным мужчиной, однако подтвердить или опровергнуть ее не могут. Полицейские сделали детализацию звонков. Геолокация отключена, телефон не включался, сим-карта не вытаскивалась.

Пропавший был одет в синюю куртку с мехом, синие джинсы с подворотом, коричневые ботинки, синюю шапку и черные перчатки. Его рост 173 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Владимир Чебаков

Месторасположение второго пропавшего – 36-летнего барнаульца Владимира Владимировича Чебакова неизвестно с 23 декабря 2018 года. Его рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, темные джинсы и черную шапку.

Местонахождение Владимира Чебакова неизвестно с 23 декабря 2018 года.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Илья Албатовский

Со 2 января 2019 года неизвестно, где находится 18-летний Илья Андреевич Албатовский из Барнаула. Его рост 174 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, полосатый свитер, черные штаны, черные ботинки, синюю шапку-ушанку. С собой у него был черный рюкзак.

Илья Албатовский пропал 2 января 2019 года.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Как помочь?

Если вы видели этих людей или знаете, где они находятся, то позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев. Обратиться по этому вопросу можно в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».