2019-02-03T06:58:19+03:00
Общество

На Алтае – подъем заболеваемости пневмонией, один человек умер

САПОЖКОВА Александра
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По Алтайскому краю гуляют свиной и гонконгский гриппПо Алтайскому краю гуляют свиной и гонконгский гриппФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По Алтайскому краю гуляют свиной и гонконгский грипп. Их коварная особенность - поражение дыхательных путей. В качестве осложнения можно получить пневмонию. Так, в Смоленском районе от неё умер мужчина. Родные считают, что медпомощь была оказана неправильно, и сейчас случаем занимается следствие.

А барнаулец Денис Баев провел больше месяца на больничной койке и восемь дней в реанимации. Когда поднялась температура, он не придал этому значения, лечил простуду чаем с малиной, ходил на работу. Но когда появились сильная слабость, кашель, боль в груди, пошёл к врачам. Барнаульцу поставили диагноз двусторонняя пневмония.

- Если еще запустил бы день-два, было бы еще хуже, - говорит Денис.

Сейчас он почти здоров и советует близким не запускать ОРВИ.

- Пневмония имеет такое грозное осложнение, как дыхательная недостаточность, сепсис. И эти состояния являются угрожающими жизни, и в домашних условиях справиться с ними нельзя, - говорит Анастасия Гребенюк, главный внештатный пульмонолог города.

Врачи регистрируют до 300 заболевших в неделю. Пульмонологические отделения переполнены. Напомним, что с 28 января в Алтайском крае введен крантин. Ежедневно закрываются детсады и школы.

Морозы замедляют распространение инфекций. Но спад простудных заболеваний медики прогнозируют только к середине февраля, передают «Вести – Алтай».

Цифры

В Алтайском крае за неделю с 21 по 27 января зарегистрировано 25,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 61,6% выше эпидемического порога. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 68%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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