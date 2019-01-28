На Алтае объявили карантин – наступают свиной и гонконгский грипп

В Алтайском крае ввели ограничительные мероприятия из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог заболеваемости в регионе превышен на 47,7%.

Карантин на Алтае

Постановление подписала 24 января 2019 года главный санитарный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко. Ограничительные мероприятия вводятся с понедельника, 28 января в медицинских, образовательных организациях, организациях соцобслуживания, а также торговли и транспорта.

Так, в больницах запрещено пропускать посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении. В образовательных учреждениях ввели ежедневный мониторинг посещаемости, в том числе количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также визуальный осмотр учеников. Помимо этого, там ограничили проведения массовых спортивных и культурных мероприятий. Не менее чем на семь дней учебный процесс может быть приостановлен при одновременном отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% заболевших детей.

В организациях, которые оказывают услуги населению, также как и в медицинских и образовательных организациях, вводится масочный режим. Для всех организаций в постановлении отметили необходимость регулярного проветривания помещения и влажной уборки.

Ограничительные мероприятия будут сняты после того, как сократится число заболевших.

Грипп наступает

По последним данным регионального Роспотребнадзора, с 14 по 20 января в поликлиники края обратились 21 тысяча человек. Большинство – 63 процента – дети до 14 лет. Свежих данных о заболевших за прошлую неделю пока нет. Тем не менее, в ведомстве отмечают, что число заболевших еженедельно увеличивается на 26-28 процентов.

На прошлой неделе учебный процесс был полностью приостановлен в двух школах и пяти детсадах. Частично ограничили обучение в шести классах в четырех школах и в 27-ми группах в 20-ти детских садах.

Сейчас в воздухе отмечается активная циркуляция вирусов АH1N1/2009 и АH3N2. С начала 2019 года в регионах Сибири выявлено более 130 случаев заболевания этими видами гриппа, а также более 100 тысяч случаев ОРВИ.

Серьезные осложнения

АH1N1/2009 называют еще свиным гриппом. Его самые распространенные симптомы: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, боли в мышцах. Характерной особенностью свиного гриппа является ранее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложения возникают, как правило, на 5-7 день и позже, то при АH1N1/2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3 день болезни. Среди них лидирует первичная вирусная пневмония.

Второй вирус, который «гуляет» по Алтайскому краю – это вирус АH3N2, которые также носит название гонконгский. Симптоматика гонконгского гриппа ничем не отличается от других. В числе симптомов выделяют высокую температуру, доходящую до 40 градусов, озноб, ломоту в пояснице, спине, руках, ногах. Дополняться такие симптомы могут расстройствами пищеварения. АH3N2 может осложниться бактериальной пневмонией, менингитом, отитом, а так же поражением сердечной мышцы.