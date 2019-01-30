2019-01-30T11:43:52+03:00
Общество

На Южном устранили коммунальную аварию

Дарья САВЕНКО
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Тепло и горячая вода начали поступать в дома и административные здания.Тепло и горячая вода начали поступать в дома и административные здания.Фото: предоставлено пресс-службой
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Специалисты смогли устранить коммунальную аварию, которая произошла в ночь на 30 января в барнаульском поселке Южный. В результате порыва без тепла и горячей воды остались 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора), 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий.

Около трех часов дня работники МУП «Энергетик» завершили аварийно-восстановительные работы на теплосети. Тепло и горячая вода начали поступать в дома и административные здания.

- Силами специалистов администрации села Лебяжье и Южной поселковой администрации ведется подомовой обход частного сектора и контроль запуска тепла. Также запуск тепла контролируется во всех социальных и культурных объектах поселка Южный, - отметил первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолия Панченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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