2019-01-30T04:19:44+03:00
Происшествия

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32С

В городе произошло несколько крупных коммунальных аварий
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32СБолее 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32СФото: предоставлено пресс-службой
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Коммунальное хозяйство Барнаула снова не выдерживает проверку морозами. В ночь на 30 января в городе произошло две крупных аварии. Одна из них оставила без отопления и горячей водоснабжения 224 жилых дома в поселке Южный. Другая авария произошла в Индустриальном районе. Несколько кварталов остаются без горячей и холодной воды.

Южный без отопления

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, повреждение теплосети диаметром 500 мм обнаружили в 3 часа ночи по адресу: Лесной тракт, 75. В результате этой аварии прекратили подачу отопления от котельной «Ротор». Под отключение отопления и горячего водоснабжения попал поселок Южный: – 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора); 17 социально–значимых объектов; 29 административных зданий. Работы по устранению повреждения ведет МУП «Энергетик».

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32С Фото: предоставлено пресс-службой

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32СФото: предоставлено пресс-службой

Известно, что аварийная бригада приступила к земляным работам в 4 часа 50 минут. В ликвидации аварии принимают участие 18 человек, задействовано 8 единиц техники. К этому времени развернута оперативная группа УГОЧС Барнаула.

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32С Фото: предоставлено пресс-службой

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32СФото: предоставлено пресс-службой

Все детские сады, школы, учреждения здравоохранения оповещены об ограничении теплоносителя. На месте ведения работ побывал глава города Сергей Дугин. Он дал поручение администрации Центрального района совместно с управляющими компаниями оповещать население о сложившейся ситуации и ходе аварийно-восстановительных работ. Также управляющим кампаниям поручили вести мониторинг температурного режима во всех зданиях, и проверить дома с верхней разводкой систем отопления. Информация о ведении аварийно-восстановительных работ каждый час поступает главе города.

Как сообщил глава администрации Центрального района Максим Сабына, в районе создан оперативный штаб по устранению аварии, в него вошли руководители управляющих компаний, ТСЖ и социальной сферы.

В Индустриальном районе нет воды

Еще одна серьезная коммунальная авария произошла сегодня ночью в Индустриальном районе. Случился порыв на водоводе диаметром 800 мм.

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32С Фото: предоставлено пресс-службой

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -32СФото: предоставлено пресс-службой

В результате под отключение горячей и холодной воды попал район, ограниченный улицами:

Попова, Энтузиастов, Островского, С. Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский пр-д, Попова, Северный Власихинский пр-д, Павловский тракт, Попова.

Также известно, что ограничено движение транспорта по ул. Малахова от Павловского тракта до ул. Взлетная. Этот участок сильно затопило водой. Водителей просят выбирать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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