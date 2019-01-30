В Барнауле в ближайшие дни похолодает до -39 градусов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-30T11:45:54+03:00

Осадков в эти дни не ожидается. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Алтайский край пришла настоящая непогода. В ближайшие дни ночная температура в Барнауле будет опускаться до -37...-39 градусов.

По данным алтайских синоптиков, в ночь на 31 января 2018 года температура в краевой столице опустится до -19…-21 градуса, а днем поднимется до -13…-15 с похолоданием в течение дня. Ветер северный 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с.

Ночью 1 февраля столбик термометра в Барнауле опустится до -35…-37 градусов, а днем воздух едва прогреется до -28…-30. Ветер северный, 5-10 м/с.

Еще сильнее похолодает в ночь на 2 февраля – температура упадет до -37…-39 градусов. Днем синоптики обещают -28…-30. Ветер переменный, 2-7 м/с

Осадков в эти дни не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU