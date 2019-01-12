«Чуйский тракт» перекроют в двух местах
Трассу Р-256 «Чуйский тракт» перекроют в Алтайском крае в понедельник, 14 января, на двух участках.
Как сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края, это связано с плановым движением военных колонн. Ограничения будут действовать для всех видов транспорта.
С 4 часов утра временно ограничат движение на участке «Новокраюшкино - Первомайское – автодорога Р-256 – населенный пункт Озерки». Откроют дорогу через три часа. На это же время будет перекрыт путь по маршруту: «населенный пункт Баюновские Ключи – автодорога Р-256 – населенный пункт Сибирский».
Инспекторы Госавтоинспекции края призывают водителей отнестись к данной ситуацией с пониманием.
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