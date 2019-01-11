Маршруты автобусов 76, 120 и 110 изменятся в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-11T11:55:21+03:00

По новым графикам они пойдут с 14 января

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Автобусные маршруты №76, 110 и 120 с понедельника, 14 января, изменят схему движения в Барнауле.

По данным пресс-центра мэрии, конечная маршрутки №76 из-за большой загруженности улицы Лазурной перенесена на остановочный пункт «улица Шумакова» (ранее ТЦ «Лента»).

Помимо этого, для улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов, автобусный маршрут №120 «мкр.Лесная Поляна – гипермаркет «Алтай» теперь будет проходить по следующим улицам: Мамонтова, Новосибирская, Дальняя, Трактовая, Попова, Власихинская, Сергея Ускова, малый Павловский тракт, Солнечная Поляна, Павловский тракт, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Малахова, Эмилии Алексеевой, Западная 1-я, Германа Титова, проспект Ленина, проспект Космонавтов.

Что касается автобуса №110, то теперь он будет заезжать в микрорайоны Спутник и Авиатор только в обратном направлении (при движении из Аэропорта. – прим.ред.). Однако пока это временная мера. Перевозчик будет проверять его востребованность.