Иномарка перевернулась в Барнауле

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:36:34+03:00

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В результате ДТП иномарка перевернулась на бок. Авария произошла в пятницу, 11 января, в Барнауле.

Первыми об аварии сообщили очевидцы. В паблике Barnaul22 опубликован пост о дорожно-транспортном происшествии. Оно произошло на улице Аванесова в районе остановки общественного транспорта «улица Ломоносова».

Девушка-водитель на автомобиле Mazda не справилась с управлением, вышла из колеи, наехала на снег у обочины, повредила ограждение и перевернулась на бок. Впрочем, подробности установят в полиции. В городском ГИБДД отмечают, что в результате ДТП никто не пострадал, в том числе из пешеходов, хотя именно в данном месте располагается трамвайная остановка.

Стоит отметить, что аварии на данном участке не редкость. Зачастую они происходят из-за того, что водители не соблюдают скоростной режим.

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