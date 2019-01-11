Lexus RX330 сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле (видео)

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-11T13:57:08+03:00

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Ребенок пострадал в ДТП, которое произошло 11 января в 12:00 в районе дома № 12 по улице Петра Сухова.

Как сообщили в Госавтоинспекции Барнаула, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус RX 330», сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Она получил телесные повреждения, госпитализирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/685801" frameborder="0"></iframe> Наезд на ребенка в Барнауле 11 января.Видео предоставлено ГИБДД

За 2019 год на дорогах города Барнаула зарегистрировано 20 ДТП, в которых два человека погибли и 23 получили травмыю Из них 10 наездов на пешеходов, в которых один человек погиб и девять получили повреждения. На переходах зарегистрировано четыре ДТП, один человек погиб, три человека пострадали.

- Сколько еще человек должно пострадать либо погибнуть, прежде чем мы остановимся и осознаем, что управляем источником повышенной опасности ?! Мы возлагаем на себя ответственность не только за самих себя и людей, которые находятся с нами в автомобиле, но и за других участников дорожного движения, и в первую очередь - пешеходов. Водители помните, на дороге дети и они беззащитны! - говорят в ГИБДД.