Против завуча лицея, где травили мальчика, возбудили дело по статье «Халатность»

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:39:51+03:00

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После скандальной истории с травлей школьника в лицее № 101 Барнаула директор учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности, а в отношении завуча возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, мама мальчика рассказала о травле в социальных сетях. По ее словам, обращение к руководству лицея с просьбой разрешить ситуацию проигнорировали. Детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае, была организована встреча с мамой и рассмотрены разные варианты устранения конфликта. Одновременно Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру края с просьбой провести проверку школы-лицея. К проверке подключились комитет по образованию Барнаула, Минобразования края и региональный следственный комитет.

- Также в регионе был утвержден комплекс мер, направленных на предупреждение физического и психического насилия, грубого обращения в образовательных организациях, соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, - сказали в пресс-службе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Прокуратура края продолжит проверку лицея № 101.

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