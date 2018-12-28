Центральный следственный комитет займется расследованием ДТП, в котором пострадали дети из Алтайского края

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-28T13:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Следственного комитета России поручил немедленно возбудить уголовное дело по факту аварии с восемью пострадавшими детьми. Она произошла в ночь на пятницу, 28 декабря.

Напомним, в первом часу ночи в Зональном районе, на 335 километре автодороги Р-256 произошло столкновение легковушки и минивэна. И там и там ехали дети. В результате аварии травмы получили десять человек, в том числе восемь детей. Часть пострадавших пришлось госпитализировать. Остальных оставили в больнице до момента, когда их заберут родители.

По данному факту свою проверку начала прокуратура Алтайского края. Тем временем, центральный аппарат следственного комитета потребовал немедленно возбудить уголовное дело по аварии и передать его в главное следственное управление СК России.

Уголовное дело поставлено Председателем Следственного комитета на контроль.