2018-12-28T06:21:41+03:00
Происшествия

Десять человек пострадали в аварии на Алтае

Большинство из них -дети
Анна СЕМИНА
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Шестерых пострадавших госпитализировалиШестерых пострадавших госпитализировалиФото: Анна СЕМИНА
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Десять человек, в том числе дети, пострадали в аварии, произошедшей в ночь на пятницу, 28 декабря, на алтайской трассе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 0.30 по местному времени. На трассе в Зональном районе столкнулась легковушка и «Газель». В совокупности в обеих машинах находились 11 человек. Из них восемь детей.

В результате столкновения травмы получили десять человек. Жертв, к счастью, нет.

В региональном министерстве здравоохранения сообщают, что на месте ДТП работали пять бригад «скорой помощи». Медики доставили пострадавших в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска. В итоге госпитализация потребовалась шестерым. Пять из них – это дети. Врачи установили у них травмы средней степени тяжести. У остальных четырех пассажиров легкие травмы. Им госпитализация не потребовалась.

- Тем не менее, они также будут находиться в больницах, пока за ними не приедут родственники, - добавляют в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Обстоятельства аварии будут выяснить в полиции.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», сегодня произошла еще одна авария с участием автобуса. На дороге Павловск-Рогозиха «КамАЗ» «догнал» сломавшийся автобус, который тащили на жесткой сцепке. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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