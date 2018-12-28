Десять человек пострадали в аварии на Алтае

Десять человек, в том числе дети, пострадали в аварии, произошедшей в ночь на пятницу, 28 декабря, на алтайской трассе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 0.30 по местному времени. На трассе в Зональном районе столкнулась легковушка и «Газель». В совокупности в обеих машинах находились 11 человек. Из них восемь детей.

В результате столкновения травмы получили десять человек. Жертв, к счастью, нет.

В региональном министерстве здравоохранения сообщают, что на месте ДТП работали пять бригад «скорой помощи». Медики доставили пострадавших в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска. В итоге госпитализация потребовалась шестерым. Пять из них – это дети. Врачи установили у них травмы средней степени тяжести. У остальных четырех пассажиров легкие травмы. Им госпитализация не потребовалась.

- Тем не менее, они также будут находиться в больницах, пока за ними не приедут родственники, - добавляют в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Обстоятельства аварии будут выяснить в полиции.

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