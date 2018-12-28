2018-12-28T11:32:20+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку по ДТП, в котором пострадали дети

Они оценят правильно перевозки детей, а также качество работы дорожников
Анна СЕМИНА
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Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту аварии, произошедшей минувшей ночью. В результате ДТП пострадали дети.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Зональном районе, на 335 километре автодороги Р-256. Столкнулась легковушка и минивэн Toyota Noah. По имеющейся информации, в совокупности в них находилось 11 человек. Десять получили травмы. Из них восемь – это дети. Всех госпитализировали.

- Всем им оказывается необходимая помощь. Погибших нет, - также отмечают в пресс-службе прокуратуры края.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура же проверит насколько правильно была организована перевозка детей, а также оценит состояние дорожного полотна и работы коммунальных служб.

Ситуация находится на контроле.

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