Прокуратура начала проверку по ДТП, в котором пострадали дети
Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту аварии, произошедшей минувшей ночью. В результате ДТП пострадали дети.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Зональном районе, на 335 километре автодороги Р-256. Столкнулась легковушка и минивэн Toyota Noah. По имеющейся информации, в совокупности в них находилось 11 человек. Десять получили травмы. Из них восемь – это дети. Всех госпитализировали.
- Всем им оказывается необходимая помощь. Погибших нет, - также отмечают в пресс-службе прокуратуры края.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура же проверит насколько правильно была организована перевозка детей, а также оценит состояние дорожного полотна и работы коммунальных служб.
Ситуация находится на контроле.
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