2018-12-25T09:29:20+03:00
Общество

Алтайский министр спорта завел страницу в Инстаграме и сделал пост о погибшей племяннице

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот страницы Алексея ПерфильеваСкриншот страницы Алексея Перфильева
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Новый Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев завел аккаунт в Инстаграме ministrsporta_perfilev.

На сегодня у него 263 подписчика, сам же он подписан на 103 страницы. Алексей Перфильев сделал восемь постов, и один из них посвящен его племяннице, погибшей 15 октября в ДТП. Два дня назад женщине исполнилось бы 34 года.

- С Днем Рождения, Племяшка! Не сберегли Вас (в аварии погибла и дочь женщины, - прим. ред.) ... Жестко пресекать надо такой беспредел, - написал чиновник под фото.

Напомним, авария произошла на проспекте Ленина (на персечении с ул. Анатолия). Александр Руденко на БМВ проскочил на красный свет и на огромной скорости врезался в «Рено». Погибли племянница Алексея Перфильева, ее трехлетняя дочка, а также пятилетняя дочка водителя «Рено».

Отметим, что на минувшей неделе страницу в Инстаграме завел губернатор края Виктор Томенко.

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