Пенсионер, который «доедает с солью», признался, что общается с потусторонним миром

18 Дек. 13:24 2018-12-18T13:26:30+03:00

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Знаменитый с недавних пор бийский пенсионер Вячеслав Степанович, который чересчур эмоционально ответил на вопрос журналиста о елочке, дал откровенное интервью изданию «Толк». В частности, он признался, что обладает некоторыми незаурядными способностями. А именно – мужчина общается с потусторонним миром, и его посещают видения.

- В 1975 году я по ошибке попал в морг, - рассказывает "звезда". - С тех пор у меня дар Божий. Помню, смотрел выступление Горбачева - он тогда был месяц у власти. И у меня в глазах белые бумажки полетели. На них написано: "сахар", "талон". А тогда про талоны на продукты и речи не было. Потом полетели бумажки с надписями: "Молдавия", "Казахстан", "Эстония". Предвидел, что СССР распадется, - рассказал пенсионер.

Напомним, бийчанин стал «звездой» случайно. На улице его встретили журналисты и спросили, нравится ли ему городская елочка. Пенсионер вспылил:

- Спросите, на что я живу! … без соли доедаю! Елочка мне нравится!? Елочка мне нравится!?

Бийский пенсионер про елочку.Журналисты получили неожиданный комментарий от пенсионера из Бийска на вопрос о праздничной ели

Вячеслав Степанович рассказал в интервью, что бурно отреагировал на вопрос журналиста еще и потому, что он был задан грубо:

- Схватил меня за плечо и говорит: "Елочка нравится?" Ласковее надо!

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