После срыва отопительного сезона в Змеиногорске возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 05:18 2018-12-06T05:20:04+03:00

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Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в Змеиногорске после срыва отопительного сезона.

По данным следствия, местные органы самоуправления ненадлежащим образом провели диагностику, текущий и капитальный ремонт оборудования для подачи тепла потребителям. А МУП «ЖКХ Змеиногорского района» не обеспечило бесперебойную подачу тепла населению и организациям.

- В итоге случилось полное и частичное прекращение теплоснабжения с октября 2018 года и по настоящее время. Действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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