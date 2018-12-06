2018-12-06T05:20:04+03:00
Происшествия

После срыва отопительного сезона в Змеиногорске возбудили уголовное дело

САПОЖКОВА Александра
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Фото: Анна СеминаФото: Анна Семина
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Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в Змеиногорске после срыва отопительного сезона.

По данным следствия, местные органы самоуправления ненадлежащим образом провели диагностику, текущий и капитальный ремонт оборудования для подачи тепла потребителям. А МУП «ЖКХ Змеиногорского района» не обеспечило бесперебойную подачу тепла населению и организациям.

- В итоге случилось полное и частичное прекращение теплоснабжения с октября 2018 года и по настоящее время. Действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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В результате аварии на теплотрассе произошло отключение подачи тепла в 23 жилых дома, в которых проживает 606 человек (105 из них – дети). Ликвидация аварии на теплосетях находится на контроле у администрации Змеиногорского района и правительства края (подробнее)

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