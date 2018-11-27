Виктор Томенко о коммунальной аварии в Змеиногорске: «Прошу жестко разобраться»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разобраться в причинах, по которым в Змеиногорске без холодной воды остались 2327 домов, а еще 257 жилых домов и 13 социальных объектов – без отопления.

– Ещё летом был заключен контракт. А работы завершены только на минувших выходных. Это же какое-то вредительство. Надо в правоохранительные органы передать все материалы на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела. В контракте всегда указывается срок окончания работ. Как получилось, что срок выполнения ушел на конец ноября? Почему не предъявлены претензии, не был объявлен режим ЧС? Причем не сейчас, а ещё в конце сентября, чтобы оперативно все устранить. Столько людей подвергнуть такому риску! Прошу предметно, жестко разобраться по этой части. Такие партнеры нам не нужны, – заявил Виктор Томенко на оперативном совещании в Правительсте.

Разбираться в причинах ЧП будут министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев и заместитель председателя Правительства региона Виталий Снесарь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/679540" frameborder="0"></iframe> Виктор Томенко о ЧП.

В пресс-службе Правительства Алтайского края пояснили, что в конце августа этого года администрация Змеиногорска заключила контракт с компанией «АлтайИнвестСтрой». Они должны были заменить магистральный водопровод диаметром 400 миллиметров и протяженностью 100 метров. Стоимость работ составляла 0,8 миллиона рублей.

Работы должны были завершить 10 сентября, однако подрядчик несколько раз переносил сроки работ, и администрация города решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Лишь 22 ноября «Водоканал города Змеиногорска» начал замену магистрального водопровода. Для помощи даже пришлось вызвать специалистов из Шипуново. Работы завершили после полуночи 24 ноября. Водоснабжение восстановили в 11:00, а теплоснабжение - в 21:50.