2018-12-05T14:03:38+03:00
Происшествия

В Змеиногорске из-за отключения отопления ввели режим повышенной готовности

На данный момент температура в квартирах постепенно поднимается
Анна СЕМИНА
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Батареи в домах жителей Змеиногорска постепенно нагреваютсяБатареи в домах жителей Змеиногорска постепенно нагреваютсяФото: Анна СЕМИНА
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В городе Змеиногорске Алтайского края ввели режим повышенной готовности. Он вызван коммунальной аварией, произошедшей во вторник, 4 декабря.

Напомним, в результате аварии на теплотрассе, произошло отключение подачи тепла в 23 жилых дома, в которых проживает 606 человек, из которых 105 – это дети. По последним данным, ликвидация аварии на теплосетях Змеиногорска находится на контроле у администрации Змеиногорского района и Правительства Алтайского края.

В пресс-службе Главного управления МЧС России сообщают, что по состоянию на 14.00 по местному времени порывы на теплосетях контура котельной №4 обнаружены и устраняются. Тем временем подача тепла возобновлена. Постепенно она приходит в нормативное состояние.

Работы по устранению последствий повреждения ведут специалисты «ЖКХ Змеиногорского района» с привлечением аварийных бригад из Третьяковского и Шипуновского районов. В общей сложности там задействованы 30 человек и шесть единиц техники. Помимо этого от «Алтайкрайэнерго» и «Алтайэнерго» направлены еще почти 30 человек со всем необходимым для ремонта оборудованием и материалами.

- Энергетики приведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство, - говорят в МЧС.

Дополнительные тепловые пушки направлены в Змеиногорск из Барнаула и Рубцовска. Котельные работают в штатном режиме.

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