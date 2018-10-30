Одному из пострадавших в аварии с BMW X6 стало хуже

30 Окт. 04:49 2018-10-30T04:49:57+03:00

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Одному из пострадавших в аварии с BMW X6 барнаульцев стало хуже. Об этом сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на краевой минздрав. О ком именно идет речь, не уточняется.

Напомним, 5 октября в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия столкнулись две иномарки. BMW на дикой скорости пролетел на красный свет и протаранил легковушку, в которой находилось трое взрослых и двое маленьких детей. 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Сергея Федько скончалась на месте. Сам Сергей и муж Юлии находятся сейчас в больнице.

По данным издания, одного из мужчин снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. До этого у пациента было улучшение и он начал дышать самостоятельно. Второй пострадавший находится в состоянии крайней степени тяжести. Улучшений пока не наблюдается. Мужчины находятся в отделении реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи уже две недели.

Водитель BMW сейчас находится в СИЗО. Его будет защищать известный по резонансным ДТП адвокат.

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