Пять человек, в том числе трое детей, погибли в аварии на Алтае

Полиция проводит проверку. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В субботу, 25 декабря, в Республике Алтай произошла очередная трагедия: пятеро человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, трое из погибших - несовершеннолетние.

ДТП произошло около 16:45 в Онгудайском районе. По предварительным данным, 35-летний житель Кош-Агачского района на автомобиле Nissan X-Trail ехал в сторону села Онгудай, выехал на встречную полосу и столкнулся Toyota Corona, за рулем которого был 27-летний житель Кош-Агачского района.

В результате трагедии водители автомобилей, а также два пассажира 17 и 13 лет погибли на месте. В Онгудайскую районную больницу доставили еще троих пассажиров - 40 и 17 лет. Одного из подростков, к сожалению, спасти не удалось - он умер в больнице.

- По данному факту проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ, - добавили в пресс-службе правления.

Напомним, в конце ноября в Алтайском крае произошла резонансная авария на железнодорожном переезде: в столкновении легковушки с поездом погибли трое второклассников. За рулем автомобиля находилась учительница. Она хотела отвезти ребятишек по домам после отмены последних уроков. Следователи предъявили педагогу обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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