Замгенпрокурора пригрозил статьей заместителю мэра Барнаула из-за провала срока сдачи котельной

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, прибывший на днях в Банраун, разнес алтайских чиновников. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, прибывший на днях в Барнаул, разнес алтайских чиновников. Больше всего досталось министру промышленности и энергетики региона Вячеславу Химочке за сбой в отопительном сезоне в городе Яровое. Следом за ним на ковер вызвали заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергея Пашковского. Претензии в его адрес были связаны со срывом сроков сдачи газовой котельной в пригородном поселке Центральный.

- У вас заключен контракт на возведение газовой котельной в 2019 году. Срок завершения – март 2021 года. На данном этапе мы видим истечение срока, строительные монтажные работы не завершены, приемка работ не проведена. Сегодня 23 декабря. Исполнение контракта не превышает 95%, а освоение бюджетных средств подписано на 83 %, - сказал Демешин.

Речь идет о многострадальной котельной по адресу ул. Промышленная, 3. В свое время мэрии пришлось даже судиться и менять подрядчика, а последние препятствия со сдачей котельной касались насосов, которые оказались не подходящей мощности.

- В связи с этим были изменены проектные решения, были заказаны более мощные насосы. В настоящее время они смонтированы. В ближайшее время мы завершаем оформление документации, получены акты ввода объекта теплоснабжения, разрешение Ростехнадзора, проводим работы по оформлению объекта в муниципальную собственность для дальнейшей передачи объекта обслуживающей организации. В январе планируем выполнить переподключение, - рассказал замглавы администрации.

По словам Пашковского, котельную введу в 20-х числах января 2022 года. Несмотря на завершающий этап по сдаче объекта, чиновнику объявили предостережение и пригрозили уголовной ответственностью по статье о халатности в случае, если сроки снова перенесут.

Также Демешин поручил прокурору края Антону Герману разобраться в вопросе, почему изначально в проекте были запланированы насосы недостаточной мощности.

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