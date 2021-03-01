Два алтайских министра получили предостережения от замгенпрокурора

В конце прошлой недели в Барнаул приезжал заместитель Генерального прокурора. Фото: прокуратура АК

В конце прошлой недели в Барнаул приезжал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он вынес предостережения о недопустимости нарушения закона двух министрам Алтайского края – Дмитрию Попову, возглавляющему министерство здравоохранения, а также Ивану Гилеву, руководящему министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, такие меры со стороны Гепрокуратуры связаны с двумя серьезными проблемами Алтайского края. Одна из них - обеспечение сирот жильем. По данным на начало года, в списке нуждающихся значатся 7803 человека. Лишь 1368 имеют на руках судебные решения о предоставлении жилья.

- Предусмотренное ежегодное финансирование на приобретение жилых помещений для детей-сирот не позволяет в полном объеме обеспечить жильем нуждающихся. В 2019-2020 годах жилыми помещениями обеспечено 542 таких лица. На конец прошлого года установленные показатели по приобретению жилых помещений детям-сиротам не выполнены, - отметили в ведомстве.

Всего на эти цели выделено больше 1,2 млрд рублей, а освоено – 699,7 млн рублей федерального бюджета и 9,2 млн из средств региона. По плану за счет государства необходимо было предоставить 757 квартир и за счет края – 74, но фактически приобретено лишь 296 объектов.

Еще одна проблема в крае - обеспечение детей-инвалидов лекарствами, а именно материалами к инсулиновым помпам и дорогим препаратом «Нусинерсен/Спинраза». В этом году есть угроза, что бюджетные средства не будут освоены.