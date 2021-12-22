В моргах Барнаула остаются невостребованные тела умерших от ковида

За захоронение невостребованных в Барнауле отвечает МУП «Специализированная похоронная служба» Фото: Марина КОЧНЕВА

На минувших выходных я была на похоронах женщины, умершей от ковида. Ее хоронили рядом с мужем, который в реанимации РТП умер на несколько дней раньше. Сама Татьяна Семеновна за пару дней до смерти почувствовала себя лучше, ее перевели в обычную палату, а потом снова ухудшение, реанимация, летальный исход …

Закапывали гроб на холодном ветру. Похоронщики торопили, покрикивая: «Нас ждут уже у другой могилы». Брат женщины, пожилой слепой музыкант, торопясь, чуть не поскользнулся у гроба. В следующий момент кладбищенские рабочие гроб с телом опустили, стремительно закопали, и как стая птиц полетели с лопатами дальше.

«Поминки выгоднее, чем корпоративы…»

Потом были поминки в кафе «Росинка». Рядом, в другом зале поминали еще какого-то человека… Все это чем-то напоминало конвейер.

- Сегодня поминки для нас стали выгоднее, чем новогодние корпоративы, - на условиях анонимности поделилась директор кафе в маленьком алтайском поселке. - Такого раньше, конечно, не было.

- Число кремаций в период пандемии значительно увеличилось, - рассказали в Барнаульском крематории.

Про увеличении числа похорон рассказали и на и на Михайловском кладбище. Правда заметили, что некоторый хаос и растерянность охватили в первый год пандемии.

- Сейчас ситуация даже стабилизировалась, по сравнению с прошлым годом, - заметили сотрудники кладбища.

Однако смертность продолжает расти. Об этом свидетельствуют цифры статистики.

- В 2021 году смертность в Алтайском крае составит 42-43 тысячи человек, и это избыточный показатель, - сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время итоговой пресс-конференции 21 декабря.

По словам губернатора, в большей степени это связано с пандемией и последствиями коронавируса.

- Плюс 10 тысяч к допандемийному уровню, – озвучил жутковатую цифру глава региона Томенко, напомнив, что до пандемии уровень смертности в регионе составлял 32,5-33 тыс. человек. - Уже в 2020 году этот показатель превысил 38 тысяч человек. В 2021-м станет ещё больше.

Статистики не ведется

На днях мне уже постфактум сообщили печальное известие о смерти знакомой, которую приезжал хоронить брат из другого города. Муж ее и сын в это время лежали в стационаре.

Бывает, что умерших и похоронить некому. В моргах сегодня остаются невостребованные тела.

- Люди часто болеют семьями, находятся в стационарах и не могут похоронить родственника. Тогда захоронение на себя берет муниципалитет, - заметил в одном из интервью Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона.

В крае сегодня насчитывается 13 патологоанатомических отделений, в которых работают 11 моргов. В 8 из них проводят ковидные вскрытия. Отдельные морги для ковидных больных открыты и в Бийске.

За захоронение невостребованных в Барнауле отвечает МУП «Специализированная похоронная служба».

- В соответствии с законодательством, предприятие незамедлительно осуществляет погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя после получения необходимых документов, - ответили в муниципалитете на вопрос «Комсомолки».

Как много таких тел хоронится, в МУП не пояснили, заявив: «Такой статистики не ведется». Так же ответили и в Минздраве на вопрос, сколько сегодня в моргах не выданных тел…

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