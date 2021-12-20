28 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Количество зараженных коронавирусом также растет
Фото: Олег УКЛАДОВ
С начала пандемии в Алтайском крае скончались 7743 человека с коронавирусом, в том числе 6295 случаев от COVID-19, 1448 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.
– За минувшие сутки умерли 28 человек с коронавирусом. Все они скончались из-за COVID-19, – пояснили в оперштабе.
Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 114315.
Из общего числа заболевших 946 случаев – завозные, в том числе 248 – из-за рубежа; 73061 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 113818 заболевших: 23133 – больных внебольничной пневмонией, 80806 – заболевших ОРВИ, 9879 случаев – бессимптомное течение.
При этом в регионе продолжается вакцинация. Сейчас прививаются более 1 млн человек.