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Общество20 декабря 2021 8:31

На Алтае выросла естественная убыль населения

За 10 месяцев этого года в регионе появились на свет 15837 детей
Герман Архаров
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За 10 месяцев этого года в регионе умерли 34656 человек

За 10 месяцев этого года в регионе умерли 34656 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с января по октябрь этого года естественная убыль населения выросла в 1,5 раза в сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

– За 10 месяцев этого года в регионе появились на свет 15837 детей, а годом ранее –16604. Умерло за этот же 2021 года – 34656 человек, а в 2020 году –28912, – следует из данных Алтайкрайстата.

Естественная убыль населения за 10 месяцев этого года составила -18819. В аналогичном периоде прошлого года она была ниже в 1,5 раза -12308.