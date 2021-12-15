В Алтайском крае назвали востребованные вакансии с зарплатой выше 80 тысяч рублей

Сварщикам в Алтайском крае предлагают зарплату до 100 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из самых востребованных вакансий в Алтайском крае – водитель. Об этом рассказала начальник краевого управления по труду и занятости Надежда Капура во время прямого эфира 14 декабря.

– При этом разбег зарплат у водителей довольно большой – от 15 до 80 тысяч. Сумма зависит от водительского класса, квалификации соискателя, а также от того, горящая вакансия или нет, – сообщила Надежда Капура.

Также в Алтайском крае большой спрос на сварщиков. По словам чиновницы, им предлагают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день в общероссийской базе «Работа России» всего размещено порядка 20 тысяч вакансий в Алтайском крае. Причем соискателей в регионе почти в четыре раза больше – 76 тысяч человек.

Как отметила Надежда Капура, до сих пор остается проблема занятости для лиц старше 50 лет.

– Тема для нас очень животрепещущая. Мы сегодня находимся в глубокой демографической яме. Проанализировав рабочую силу, эксперты приходят к выводу, что в ближайшие пару лет основными соискателями будут граждане старше 45 лет. Но сейчас работодатели активно сохраняют своих опытных работников. Успешность поиска работы зависит от квалификации соискателя, его уровня образования. Возможно, стоит сосредоточиться не только на той профессии, которой уже владеет человек, но и, возможно, получить дополнительное образование, чтобы подобрать вакансию для себя, – говорит начальник управления по труду.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, кто в Алтайском крае может заработать больше 100 тысяч рублей. На такой заработок могут рассчитывать работники IT-сферы, строители, водители и логисты, а также сотрудники сферы торговли. Помимо этого, хороший заработок предлагают вахтовикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае открыли вакансии «стрессоустойчивых» контролеров QR-кодов

Также на сайтах объявлений предлагают курьерские услуги для непривитых граждан (подробнее)