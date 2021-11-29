Кому на Алтае предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Самую высокую зарплату в ноябре предлагали главному специалисту по противопожарным системам в Республике Алтай Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционно в Алтайском крае зарплату выше 100 тысяч рублей предлагают, в основном, работникам IT-сферы. В каких еще профессиях жители региона могут рассчитывать на такой заработок, рассказали аналитики hh.ru.

Всего за ноябрь в Алтайском крае было размещено около тысячи вакансий с зарплатой 100 тысяч рублей и выше. Четверть из них – это работа для строителей, на втором месте по количеству таких объявлений – водители и логисты (23%), на третьем – сотрудники сферы торговли (22%).

– Квалифицированные специалисты в строительстве, рабочий персонал, медики, работники из сферы продаж в Алтайском крае могут зарабатывать достойные деньги, на уровне топ-менеджеров и «айтишников», – отмечают аналитики сервиса.

Помимо IT-сферы и менеджмента, самую высокую зарплату в ноябре предлагали главному специалисту по противопожарным системам в Республике Алтай. Обещанная зарплата – до 209 тысяч рублей, не считая вычета налогов.

Как обычно, самый широкий выбор вакансий у вахтовиков. Так, машинист автовышки может получать от 120 тысяч рублей в месяц, электрогазосварщику обещают зарплату - от 140 тысяч рублей до вычета налогов, водителю категории «С» предлагают до 153 тысяч рублей на руки.

Неплохое предложение появилось в минувшем месяце и для медиков. Правда, за высокой зарплатой придется ехать за границу. К примеру, медицинская сестра может заработать до 260 тысяч рублей в германской клинике. При этом помимо достойной зарплаты работодатель обеспечивает сотрудника медицинской страховкой, пенсией, а также возможностью получить немецкое гражданство для всей семьи через пять лет.

Также зарплату свыше 200 тысяч рублей предлагают специалисту по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных, технолог по разработке новых видов продукции может получать от 150 тысяч рублей до вычета налогов, менеджер – от 200 тысяч на руки.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2022 года у работников реального сектора экономики в Алтайском крае минимальная заработная плата вырастет на 28%. Ее размер составит 16638 рублей.

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